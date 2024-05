Al PalaMoncada i biancazzurri ospitano Nardò.

Quella di domani, per la Fortitudo Moncada Agrigento, e’ la partita che può decidere le sorti del campionato. Al PalaMoncada di Porto Empedocle i biancazzurri ospitano, domenica 26 maggio alle 18, Nardò. Una sfida che Agrigento deve vincere per non lasciare piu indietro nessun punto salvezza. All’andata l’incontro è terminato 68-61 per la Fortitudo. Damiano Pilot commenta: “La vittoria a Chiusi ci dà una grande carica, perché mancano 5 partite e sono 10 punti, la classifica si è stretta e la matematica non ha ancora condannato. Questa pausa ci è stata molto utile per recuperare alcuni giocatori ed energie fisiche importanti dopo i viaggi e le trasferte, ce la giocheremo fino alla fine”. La Fortitudo ha già dimostrato di non aver mai smesso di crederci, vincendo 3 partite su 5 del girone, una delle quali proprio in casa di Hdl (le altre due con Latina e Chiusi). La squadra di Pilot, in questa fase, ha una media punti di 78.2 all’attivo e 81.6 al passivo, con Lorenzo Ambrosin che timbra con 20.6 di media. Al PalaMoncada, per assistere alla partita, gli under 18 entreranno gratuitamente.