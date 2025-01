Fortitudo Moncada Agrigento, coach Quilici prepara la sfida contro Casale: “Dobbiamo rallentare il loro ritmo forsennato”

La Fortitudo Moncada Agrigento si prepara ad affrontare una delle sfide più dure della stagione, con un match in trasferta contro Casale. Coach Quilici ha messo in chiaro le difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare, sottolineando come la squadra di coach Corbani giochi a un ritmo forsennato in attacco ed è una delle più prolifiche del girone: “Ci aspettiamo una partita molto dura a Casale. La squadra di Corbani è in cima alle statistiche offensive e in casa gioca con grande fisicità”, ha dichiarato il tecnico.

Casale, infatti, vanta un attacco che ha fatto registrare numeri impressionanti, come dimostrato nella recente partita contro Faenza, dove il duo Rupil-Vecerina ha messo a segno ben 42 punti sui 91 totali della squadra. Un altro giocatore temibile è Pepper, capace di arrivare facilmente a 20 punti quando si accende, mentre Wijciechowski e Martinoni sono dei tiratori pericolosi da tutte le distanze. Inoltre, la squadra di Corbani arriva da due sconfitte consecutive e avrà sicuramente voglia di riscatto in casa.

“Per noi sarà fondamentale rallentare uno degli attacchi più prolifici del torneo”, ha sottolineato Quilici, ricordando che Casale può contare su giocatori di esperienza, ma anche su una batteria di giovani prospetti di valore come Stazzonelli, Rupil e Vecerina. “Dobbiamo essere preparati a reggere l’impatto fisico, soprattutto a rimbalzo, e mantenere il controllo del ritmo della partita”, ha aggiunto il coach.

Da parte sua, la Fortitudo Moncada Agrigento è più precisa in attacco, ma crea meno occasioni rispetto agli avversari. Tuttavia, Quilici è fiducioso nelle capacità difensive della sua squadra: “Abbiamo ancora molto margine di miglioramento. Stiamo facendo progressi, soprattutto nel condividere la palla. La cosa che stiamo facendo meglio nelle ultime due gare è proprio questo”.

A livello difensivo, Miccoli, Caiazza e Romeo sono i principali interpreti per la Fortitudo, con Miccoli e Caiazza che si distinguono per la loro velocità sulle gambe. Tuttavia, c’è ancora margine di miglioramento per i difensori come Scarponi e Piccone, che a volte perdono l’uomo sul pick ‘n’ roll.

Un altro aspetto che potrebbe influire sulla partita è l’assenza del coach di Casale, Fabio Corbani, dimesso da poco dall’ospedale dopo un intervento e probabilmente non presente in panchina. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di incertezza per Casale.

In definitiva, la partita si preannuncia molto equilibrata, con Casale che cercherà il riscatto in casa dopo due sconfitte consecutive e la Fortitudo Moncada Agrigento pronta a dare il massimo per continuare a crescere e a mantenere alta la guardia contro una delle squadre più pericolose del campionato.

