Fortitudo in semifinale playoff. Al PalaMoncada arriva la Fulgor Omegna

La Fortitudo Agrigento ha messo a segno il match pointe si è qualificata per le semifinali dei playoff della Serie B di basket. Decisivo il 67 a 55 con cui gli uomini di coach Catalani hanno battuto in gara-3, al Caripsportdi Cesena, i Tigers. Con questa vittoria, la serie si è chiusa con uno “sweep” (3-0) in favore dei biancazzurri. Alle semifinali, al via questa domenica, la Fortitudo Agrigento attende sul proprio parquet la Paffoni FulgorOmegna.

Al PalaMoncada arriva la compagine piemontese reduce da un ottimo momento di forma; gli uomini agli ordini di coach Marco Andreazza, infatti, hanno chiuso la regular season inanellando una striscia di sei vittorie consecutive che hanno consentito di chiudere al terzo posto in classifica nel girone A; mentre nel primo turno dei playoff sono usciti vincenti dal confronto contro la Pallacanestro Crema chiudendo la serie 3 a 1. Al pari di Agrigento, la Fulgor nutre le stesse ambizioni e, da inizio stagione, non ha mai nascosto l’obiettivo del salto di categoria.



I rossoverdi sono completi in ogni reparto e sul piano tattico danno pochi punti di riferimento agli avversari,facendo della difesa uno dei punti di forza. Il perno offensivo della squadra è senza dubbio Jacopo Balanzoni; il centro classe ’93 viaggia con cifre di tutto rispetto e, finora, non ha accusato cali di rendimento: oltre 16 punti di media a partita con oltre 8 rimbalzi sia in regular season che in questa prima parte dei playoff; a dargli man forte c’è Giorgio Sgobba visto in azione al PalaMoncada con le canotte di Biella e Scafati. A dettare i tempi della manovra offensiva c’è il play classe ’94Alessandro Procacci (11 punti di media, 4 rimbalzi e 3 assist nei playoff) supportato dal veterano RobertoPrandin (quasi 13 di media con 4.5 rimbalzi e 2.5 assist); la batteria esterni fa affidamento altresì sulle doti balistiche di Maurizio Del Testa e sulla versatilità diGuido Scali (quasi 11 di media e oltre 10 rimbalzi).



In panchina ci sono atleti d’esperienza come il lungoGiorgio Artioli e la guardia/ala Lorenzo Neri. Una menzione a parte per Cesare Zugno che ritorna sul parquet empedoclino in veste di avversario, lui che aveva iniziato la pre-season proprio in maglia Fortitudo.Dunque, si prevede una serie di sfide davvero interessanti e avvincenti tra due formazioni di alto livello. Probabile starting five: Procacci, Prandin, Scali, Sgobba, Balanzoni.