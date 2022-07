Pare che il mercato della Fortitudo Agrigento stia per affrontare fasi importanti e decisive. Come annunciato dal presidente, Gabriele Moncada (nella foto), si punta anche agli americani. Domani, 20 luglio, sarà reso il nome di uno dei due americani ingaggiati dalla società biancazzurra e, l’altro, sarà fatto nei prossimi giorni. Un lavoro certosino quello dello staff che punta a completare il roster con giocatori che dovranno incastrarsi con le qualità di chi già è in organico.