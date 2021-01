Fortitudo-Green Basket: su Agtv in onda la gara

In onda questa sera alle 20.45 su Agrigento tv, canale 96 , la gara disputata ieri sera al Palamoncada . Nel confronto valido per la prima giornata di ritorno della regular season di B, la Fortitudo Agrigento ha vinto contro il Green Basket Palermo con il punteggio di 99-80, al termine di un match dai ritmi elevati, cogliendo il quarto successo consecutivo che vale il primato in classifica.

La conduzione è affidata a Domenico Vecchio, la telecronaca a Michele Bellavia e il commento tecnico a coach Francesco Paolo Anselmo .