Fortitudo ecco il tuo avversario: Virtus Pozzuoli

Turno infrasettimanale per la Fortitudo Agrigento. Al PalaErrico di Pozzuoli (ore 18), i biancazzurri di coach Catalani, scendono in campo contro la Virtus, match valevole per la 11ᵃ giornata del campionato di B di pallacanestro, girone D. È la seconda trasferta di fila nel giro di quattro giorni dopo quella di Taranto. Il club del presidente Gabriele Moncada, giunge a questo incontro senza particolari pressioni, grazie agli eccellenti risultati (sette vittorie di fila) e a al secondo posto in classifica a soli due punti dalla capolista Bisceglie. Sul versante opposto, i gialloblù di coach Valerio Spinelli, vincendo sul parquet di Avellino, hanno interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive subite nel mese di novembre e adesso puntano a rilanciarsi in campionato (al momento occupano il 10° posto a quota 10 punti). Il roster può contare su giocatori di qualità nel classico mix di esperienza e gioventù. Tra questi spiccano: il play Antonio Gallo (14.8 di media) ben coadiuvato dagli esterni Gianmarco Rossi (oltre 15 di media) e Alessandro Potì (12 di media), nonché il centro di origine senegalese Iba Koite Thiam (oltre 12 di media con 6.8 rimbalzi). La Virtus gioca una pallacanestro di grande ritmo e ha la capacità di costruirsi il tiro nei primi secondi dell’azione. Le statistiche certificano il sesto attacco del girone (77.4 di media realizzati); meno performante la difesa (11ᵃ con 75.4 di media incassati). Probabile starting five: Rossi, Gallo, Longobardi, Gaye Serigne, Thiam.