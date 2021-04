Fortitudo ecco il tuo avversario: Riso Scotti-Punto Edile Pavia 

Per la Fortitudo Agrigento è tempo di smaltire in fretta le scorie della sconfitta subìta per mano della Bakery Piacenza, perché mercoledì (palla a due alle 16) si torna nuovamente in campo. Nel match valido per il 6° turno della seconda fase del campionato di B di pallacanestro, il PalaMoncada ospita la Riso Scotti-Punto Edile Pavia. Ormai siamo al rush finale prima della post-season e bisogna riprendere subito il cammino per consolidare il secondo posto in classifica.

Proprio in ottica playoff, tuttavia, qualche considerazione sullo stato di salute dei biancazzurri va fatta. La compagine di coach Catalani, infatti, pur continuando a macinare punti e vittorie rimanendo imbattuta per 4 mesi, è apparsa, meno performante. È un fattore fisiologico – ogni squadra infatti, con rarissime eccezioni, vive di alti e bassi nel corso di una stagione – che può rivelarsi problematico in un momento delicato e decisivo, come quello in cui si tirano le somme per l’obiettivo primario.

In particolare, è la fase offensiva a risultare meno brillante. Nella prima parte di campionato, infatti, i biancazzurri avevano chiuso con 87.5 di media risultando i migliori del girone B1, mentre dall’avvio della seconda fase, nel girone unificato, sono solamente sesti con 78.6. Come è anche naturale che sia, alcuni uomini-chiave sono apparsi leggermente appannati nelle ultime uscite: Saccaggi aveva chiuso la prima parte di regular season al 3° posto della classifica dei migliori realizzatori con 17.6 di media, mentre adesso è 42° con 11.4; Rotondo era 4° con 17, ora è 19° con 14; Veronesi era 5° con 16.3 ed è sceso al 35° con 12.4 e infine Grande era 9° con 15.5, ora è 40° con 11.8. Solo Chiarastella è in controtendenza avendo incrementato sia la propria media punti (da 10.3 a 12.8), che la media rimbalzi (da 11.4 a 12.6), rimanendo il miglior rimbalzista.

Ad ogni modo, adesso bisogna ritrovarsi uniti e solidi più che mai perché Pavia è una compagine in forma che gioca un’ottima pallacanestro. In questa seconda fase ha perso solamente una volta e nelle due trasferte in Sicilia ha sempre vinto. Il cambio di coach, Fabio Di Bella al posto di Massimiliano Baldiraghi, ha dato nuova linfa al roster pavese che può contare su buone individualità e una nutrita batteria di tiratori. Probabile starting five: Saladini, Donadoni, D’Alessandro, Torgano, Rossi.