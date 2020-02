Fortitudo ecco il tuo avversario: Eurobasket Roma

Non si arresta la marcia della Fortitudo Agrigento che, uscita vincente dal match di mercoledì contro Bergamo,cavalca il suo magico momento grazie al secondo postoin classifica nel Girone Ovest.

Dopo un primo tempo poco brillante, chiuso in leggero svantaggio e con l’impressione che gli ospiti potesserofar loro la posta, i biancazzurri si sono scatenati nel secondo tempo grazie ad una prestazione collettiva in cuiogni giocatore – compresi i due under Indelicato e Moricca e con la sola eccezione dell’infortunato James – ha contribuito alla vittoria.

Sono tutti ottimi segnali per coach Cagnardi, in procinto di preparare la sfida di domenica, sempre nella cornice del PalaMoncada, contro l’Eurobasket Roma.

Come già ribadito in sede di conferenza stampa post-partita dal tecnico biancazzurro, ogni partita fa storia a sé, ragion per cui l’imperativo dovrà essere quello di non sottovalutare gli avversari e giocare con la giusta concentrazione.

L’Eurobasket Roma è sì incagliato nelle zone bassedella classifica, ma si presenterà agguerrito e rinforzato dagli innesti di Amici, Maganza e Veideman.

Sul versante opposto, la compagine capitolina agli ordinidi coach Maffezzoli è reduce dalla sconfitta casalinga subìta nel derby laziale contro Latina, che ha interrotto la striscia positiva che l’aveva vista imporsi, in precedenza,contro Rieti e Scafati.

Con un bottino di 14 punti, i biancoblù occupano il dodicesimo posto in piena zona playout, con la quotasalvezza distante 6 punti (Latina) e quella playoff 10 (Treviglio).

Pur avendo la seconda peggior difesa del girone con 78.9punti di media incassati, l’Eurobasket realizza 74.4 punti di media e ha il settimo attacco; tra le sue fila annovera giocatori di grande presenza fisica (5 oltre i due metri) edal fatturato importante (su tutti Steve Taylor Jr.), senza contare il fatto che, nel frattempo, si è rinforzato con gliinnesti di Alessandro Amici, Marco Maganza e RainVeideman.

Quest’ultimo, guardia estone classe ’91, ha preso il posto di Anthony Miles; vanta già esperienze nel campionato italiano avendo militato, in passato, a Udine e Mantova con buoni risultati e, attualmente, si sta confermando anche in maglia biancoblù grazie ai 14 punti di media, 3 rimbalzi e 2.7 assist.

The Double-Double Machine: Steve Taylor Jr.

​

È sicuramente Steve Taylor Jr., di Chicago, classe ’93, con un passato collegiale nei Golden Eagles di Marquette University, l’uomo da tenere d’occhio.

Mette a referto quasi 16 punti a partita (12° realizzatore)e, grazie al fisico di cui è dotato (206cm x 107kg), è il 2°miglior rimbalzista in grado di garantirne oltre 10 a partita, circostanza che lo rende l’unico del girone a siglare una doppia-doppia – punti e rimbalzi – di media.

Probabile starting five: Veideman, Viglianisi, Fanti,Maganza, Taylor Jr.