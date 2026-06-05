Ottimo innesto per la Fortitudo. Alessio Truglio è una guardia classe 2004, 188 centimetri per 86 chili, che arriva ad Agrigento dopo tre stagioni consecutive in Serie B Nazionale con la Virtus Cassino.

Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza tra settore giovanile e senior, passando da Latina, Pescara, Salerno, Bellizzi e Avellino prima dell’approdo a Cassino. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Power Basket Nocera.

Si tratta di un profilo che rientra perfettamente nella linea tracciata da coach Cagnardi e dalla società: giovane, affamato, con margini di crescita e già abituato a campionati competitivi.

Per Agrigento è il primo volto nuovo ufficiale in vista della stagione 2026/27. Un giocatore che porta energia, atletismo e voglia di emergere.

Titolo possibile:

Fortitudo, arriva Alessio Truglio: giovane talento per il progetto biancazzurro.

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