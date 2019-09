Fortitudo e Orlandina ancora di fronte

Sfida senza fine tra Agrigento e Capo D’Orlando. Le due squadre si troveranno ancora difronte domani a Piazza Armerina per un nuovo test amichevole. È la quarta volta che tra partite di allenamento, sfide di Supercoppa e Trofeo Sant’Ambrogio, le due compagni si sfidano questa estate. Agrigento ha battuto i messinesi nelle partite che hanno avuto un prezzo. Vittoria netta nel girone azzurro di Coppa Nazionale e successo nell’ultima sfida del torneo di Reggio Calabria. La squadra di Sodini però ha avuto diverse attenuanti. I paladini in queste partite hanno dovuto fare a meno di uomini chiave. Mercoledì si spera che possano recuperare gente come Kinsey, Bellan e Lucarelli, questo per equilibrare la partita.

Agrigento è sulla buona strada per trovare la forma migliore in attesa dell’avvio della stagione regolare.

Il 6 ottobre la Fortitudo debutta tra le mura amiche contro la Junior Casale Monferrato – ma la novità della Supercoppa di Lega 2, disputatasi nella prima metà di settembre, ha imposto tempi più ristretti e un ritmo più serrato del solito, con partite vere, che hanno testato il livello tecnico della squadra già da subito.

In campionato Agrigento ritroverà l’Orlandina, alla sesta giornata. La partita si giocherà a PalaFantozzi, mentre il primo derby al PalaMoncada, si gioca alla quinta giornata contro Trapani. Nella seconda giornata di campionato Agrigento è attesa dalla difficile trasferta in terra campana contro i salernitani di Scafati.

Nella sfida di SuperCoppa, la Fortitudo si è imposta in modo netto nella trasferta di Capo. Agrigento come da copione ha dominato il derby contro un’Orlandina priva di tre quinti dello starting five e con mezza squadra fuori per infortunio, il che ha fornito scarse indicazioni sul reale potenziale dei paladini che mercoledì dovrebbero schierare il play-guardia Kinsey.

L’Orlandina basket, battuta nel derby dal roster di coach Cagnardi, con il punteggio di 108 a 68, adesso dovrebbe mostrare il suo vero potenziale. Per la squadra di Agrigento si tratta solo dell’ennesimo test di avvicinamento alla stagione regolare.