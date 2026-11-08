Fortitudo Agrigento, Cagnardi dopo il ko con Piacenza: «Chiedo scusa, mi assumo tutte le responsabilità»

Quarta sconfitta consecutiva per la Moncada Energy Agrigento. Il tecnico biancazzurro non cerca alibi, chiede scusa alla società e ai tifosi e promette una reazione: «Non succederà più che la squadra non lotti fino in fondo».

È un Devis Cagnardi amareggiato, ma determinato a invertire la rotta, quello che si presenta davanti ai giornalisti dopo la sconfitta casalinga della Fortitudo Agrigento contro Piacenza. Il quarto stop consecutivo in campionato apre una riflessione profonda sul momento attraversato dalla formazione biancazzurra, soprattutto per l’atteggiamento mostrato sul parquet del PalaMoncada.

«Volevamo fare una gara diversa da quella che abbiamo giocato. Mi assumo tutte le responsabilità per questa partita. Dopo tre sconfitte, entrare in campo in questo modo significa che non ho saputo trasmettere alla squadra quel senso di urgenza che avremmo dovuto portare sul parquet», ammette l’allenatore.

Cagnardi rivolge quindi le proprie scuse alla società e ai sostenitori agrigentini. «Chiedo scusa alla società, che sta lavorando tanto e bene per darci ogni tipo di supporto, e al pubblico del PalaMoncada, che ha provato quasi fino all’ultimo a sostenerci. Quando la squadra ha praticamente mollato, anche i tifosi hanno smesso giustamente di incitarci».

Il problema, secondo il tecnico, non riguarda soltanto gli aspetti tecnici. A preoccupare è soprattutto la fragilità emotiva mostrata dalla squadra nei momenti di difficoltà. «Ci siamo presentati in campo sfiduciati. Non avevamo neanche approcciato malissimo nei primissimi minuti, ma alle prime spallate di Piacenza abbiamo avuto problemi di coesione tecnica. Ci hanno praticamente travolto, siamo finiti sotto di quindici punti già nel primo tempo e poi è stata tutta una rincorsa».

La reazione arrivata nel terzo quarto non basta a cancellare le difficoltà. «Abbiamo avuto una reazione d’orgoglio, ma non possiamo sempre aspettare di andare sotto nel punteggio per reagire. Dobbiamo entrare in campo fin dalla palla a due con la giusta tensione nervosa».

Nonostante il momento negativo, Cagnardi difende la compattezza dello spogliatoio e invita tutto l’ambiente a non perdere fiducia. «Non è il momento di disunirci, dobbiamo rimanere compatti. Chiedo al pubblico di continuare a sostenerci perché per noi è fondamentale. Chiedo anche alla società di continuare a credere in questo gruppo. Posso assicurare che è un gruppo unito, che in campo sta facendo fatica, ma che ha tutta la volontà di ribaltare questa situazione».

All’orizzonte c’è già la difficile trasferta di Ferrara, con poco tempo a disposizione per preparare la partita. Il lavoro, sottolinea l’allenatore, dovrà concentrarsi soprattutto sulla testa dei giocatori, sulla fiducia e sulla capacità di reagire alle difficoltà.

Infine, una promessa precisa: «Questa squadra verrà fuori da questo momento difficile. Non succederà più che non lotti fino in fondo, indipendentemente dalla qualità del gioco e dal risultato sul tabellone».

Parole forti, quelle di Cagnardi, che si assume personalmente il peso della crisi e prova a ricompattare l’ambiente. Adesso, però, alla Fortitudo serviranno soprattutto risposte sul campo, a cominciare dalla trasferta di Ferrara.

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