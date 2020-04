Fortitudo Basket, per Moncada è difficile che si torni in campo

Tutto lo sport fermo ormai da diverse settimane. Ma possiamo dire che i campionati sono terminati?

Lo abbiamo chiesto al presidente della MRinnovabili Fortitudo Agrigento Basket Salvatore Moncada

“Mi pare ormai abbastanza compromesso. Per quello che vedo, si sta perdendo solo tempo. Da qui a breve, si riterrà chiuso il campionato. Difficile possa accadere il contrario. Noi ad esempio abbiamo visto partite già uno dei nostri americani, la squadra non può allenarsi e a giugno i contratti scadranno per cui mi pare improbabile si possa pensare a un’appendice. Dispiace perché era stata una stagione positiva.

E’ stata la stagione dei record. Ben 11 su 12. Un ottimo secondo posto in classifica, la meritata qualificazione in Coppa. E’ tutto sprecato?

“E’ stata una delle stagioni più entusiasmanti di sempre. Abbiamo dato tutto, lavorando al limite delle nostre forze. Al palazzetto ho visto tanta euforia e la squadra ha dato tutto quello che poteva, alcune volte gettando il cuore oltre l’ostacolo. Ma in questo momento appare perfino superfluo pensare alla pallacanestro con quello che sta accadendo nel Mondo.

Immagina un futuro diverso?

Oggi è difficile comprendere scenari futuri. Ci sono stati tanti i morti e tutto questo sicuramente cambierà le nostre abitudini. Ma anche l’economia cambierà drasticamente. E se le priorità saranno altre, appare fin troppo difficile pensare di spendere soldi nel basket quando ci saranno altre priorità .

La sua è una visione morale?

“Certo, non è un discorso economico, seppure l’economia sta subendo forti ripercussioni. Credo che in futuro bisognerà comprendere cosa serve veramente e cosa possiamo fare per aiutare il prossimo.

Se la Lega dovesse convalidare il campionato, ipotizziamo con la classifica attuale, le starebbe bene?

“Mi rimetto nelle mani della Lega. Sono certo che prenderanno la decisione giusta. Per quando mi riguarda, ricorderò questa campionato come uno dei più belli ma anche come un campionato che non si è concluso.