Fortitudo avanti tutta. Trasferta insidiosa in Lombardia contro la Sangiorgese

Occasione di agguantare il primato in solitaria, si recupera Sangiorgese VS Agrigento

di Michele Bellavia

Non si arresta il cammino della Fortitudo Agrigento che, uscita vincente dal derby di domenica contro la Virtus Kleb Ragusa, cavalca il suo magico momento consolidandosi al vertice del Girone B1 a quota 16 punti, in momentanea coabitazione con Bernareggio. Ma i biancazzurri avranno l’occasione di agguantare il primato in solitaria qualora dovessero uscire vincenti dal confronto di questo mercoledì contro la Sangiorgese, match di recupero della 2ᵃ giornata di regular season del campionato di B di pallacanestro.

A margine del match di domenica, è emersa una potenza cestistica di livello superiore con una prestazione collettiva (10 giocatori a referto e 119 di valutazione finale) in cui ognuno – compresi i due under Mayer e Bellavia – ha dato il proprio contributo, non dando respiro agli avversari che, alla fine, si sono dovuti inchinare dinanzi a tanto strapotere. L’agevole vittoria ha consentito a coach Catalani, tra le altre cose, di attuare il “load management” riducendo il minutaggio di alcuni uomini chiave come Saccaggi e Grande proprio in vista della sfida del PalaBertelli, mentre Peterson è stato tenuto a riposo in via precauzionale per un piccolo problema alla schiena.

Ogni partita fa storia a sé, ragion per cui l’imperativo dovrà essere quello di non allentare la tensione per non sottovalutare gli avversari: la Sangiorgese, infatti, è quinta in classifica e proverà a riagganciare la Pallacanestro Crema e il Bologna Basket distanti 4 punti. I draghi, oltre tutto, stanno attraversando un buon momento di forma avendo vinto tre delle ultime quattro partite e, già nel match di andata lo scorso 6 dicembre al PalaMoncada, erano stati sul punto di vincere, salvo arrendersi a una tripla di Saccaggi allo scadere; hanno sia uomini – su tutti Sebastiano Bianchi – che qualità, oltre ad una buona organizzazione di squadra in grado di impensierire gli avversari. L’attacco è il terzultimo con 72.6 di media realizzati mentre la difesa è la quinta del girone con 75.4 di media incassati. Probabile starting five: Bargnesi, Berra, Picarelli, Bianchi, Toso.

Il commento di coach Michele Catalani:

“Affrontiamo una squadra che vive un ottimo momento di forma, che è molto migliorata dall’inizio dell’anno, come dimostrano le ultime gare giocate a Bologna e contro Torrenova dove l’impatto offensivo della Sangiorgese è cresciuto notevolmente. Dovremo limitare il loro impatto fisico e contrastare la creatività dei loro esterni per competere e gestire il ritmo della gara. Rimbalzi e difesa uno contro uno saranno assolutamente cruciali”.