Fortitudo avanti tutta. Trasferta insidiosa a Salerno

Riparte il cammino della Fortitudo Agrigento. Dopo lo stop forzato e il rinvio a data da destinarsi del derby contro Ragusa, i biancazzurri primi in classifica hanno ripreso la preparazione in vista dell’impegnativa trasferta di domenica 20 febbraio sul parquet del Pala Carmine Longo contro la Virtus Arechi Salerno. Il match è valido per la 5ᵃ giornata di ritorno della regular season del campionato di B di pallacanestro, girone D. Con gli uomini di coach Catalani spettatori involontari, l’ultimo turno di campionato ha consentito alle immediate inseguitrici, Ruvo di Puglia e Virtus Arechi Salerno, di accorciare la distanza in classifica che, al momento, le vede appaiate in classifica a quota 26 punti. Di contro, non ne ha approfittato la vice-capolista Bisceglie caduta clamorosamente in casa contro Cassino. La sfida contro i “blaugrana” di coach Di Lorenzo, dunque, si preannuncia ad alto quoziente di difficoltà. La compagine campana infatti, dopo gli alti e bassi di inizio campionato, è riuscita ad ingranare la marcia risalendo la classifica fino all’attuale quarto posto. Il roster avversario è di ottimo livello: ha fisicità, talento atletico e tecnico, ed è coperto in tutti i ruoli. Rispetto alla Fortitudo, ha però meno individualità e gioca più di sistema. I numeri certificano il quinto attacco del girone con 75.7 punti di media realizzati e la quinta miglior difesa con 71.2 punti di media incassati. Tra i giocatori avversari da tenere d’occhio c’è Niccolò Rinaldi, ala classe ’93, miglior realizzatore con 13.1 punti di media (37% dall’arco) e 5 rimbalzi, molto bravo a giocare sia fronte che spalle a canestro. Probabile starting five: Coltro, Mennella, Romano, Rinaldi, Marini.