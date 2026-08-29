Fortitudo, altro test di preseason: equilibrio con la Siaz a Piazza Armerina

Prosegue la preparazione della Fortitudo Agrigento in vista del campionato. I biancazzurri di coach Cagnardi hanno affrontato la Siaz a Piazza Armerina in un’amichevole con punteggio azzerato a ogni quarto. Ancora assente Bryce Douvier, atteso il 2 settembre. Sabato prossimo nuovo test al PalaFantozzi contro l’Orlandina.

Manca un mese all’inizio del campionato e la Fortitudo Agrigento continua a mettere minuti nelle gambe e a costruire gli equilibri della nuova squadra. I biancazzurri hanno affrontato oggi la Siaz sul parquet di Piazza Armerina, in un altro test della preseason utile soprattutto a verificare i progressi compiuti durante queste prime settimane di lavoro.

La formula dell’amichevole prevedeva il punteggio azzerato al termine di ogni quarto, con la Fortitudo che si è aggiudicata la prima e la terza frazione, mentre la Siaz ha chiuso avanti la seconda e la quarta.

I parziali raccontano di una sfida complessivamente equilibrata: 28-23, 22-23, 18-13 e 17-22.

Al di là dei numeri, per coach Devis Cagnardi l’obiettivo resta quello di sfruttare queste settimane per migliorare la condizione atletica e, soprattutto, trovare la giusta alchimia tra i giocatori di un gruppo profondamente rinnovato. La squadra continua così il proprio percorso di crescita, cercando allenamento dopo allenamento automatismi, intesa e continuità.

All’appello manca ancora Bryce Douvier. Il lungo statunitense si unirà ai compagni il prossimo 2 settembre, permettendo allo staff tecnico di lavorare finalmente con il roster al completo.

La preseason proseguirà sabato 5 settembre, quando la Fortitudo tornerà davanti al proprio pubblico. Al PalaFantozziarriverà l’Orlandina per un altro banco di prova sulla strada che conduce all’inizio del campionato.

I parziali:

28-23

22-23

18-13

17-22

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