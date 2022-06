Fortitudo, Ale Grande rimane con i piedi per terra: “Buona la prima ma la serie è lunga”

Il top scorer del match di ieri sera al PalaMoncada è Alessandro Grande con 18 punti, seguito da un ritrovato Cosimo Costi con 17 punti, Morici 14, Ambrosin 14 e Chiarastella 10, per lui anche 9 rimbalzi e 6 assist, ennesima partita straordinaria di questa stagione. La Fortitudo supera Rieti 89-69 e fa sua Gara 1. Ale Grande, da doppia che vince la sfida a distanza con l’altro Alessandro, l’ex Piazza, commenta la sfida vinta contro la Sebastiani Rieti. “Mi aspettavo questo risultato dal punto di vista dell’intensità e fisicità- dice Ale Grande-. La serie è iniziata e sarà lunga, è la prima, va bene, ma è la prima. Abbiamo costruito insieme e difendendo. Noi abbiamo bisogno del calore della gente e vogliamo continuare la serie con il miglior risultato possibile, dobbiamo cercare di far valere il fattore campo e soltanto la gente può aiutarci. Gara 2 si affronta con la testa mantenendo quanto di buono ha funzionato, non possiamo fare un millimetro indietro”.