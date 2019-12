Fortitudo Agrigento asfalta la capolista Edilnol Biella – FOTO

Fortitudo Agrigento ammazza-grandi: al PalaMoncada cade anche la capolista Biella con il punteggio di 84 a 68

di Michele Bellavia

La Fortitudo Agrigento chiude il 2019 in bellezza battendo la capolista Edilnol Biella con il punteggio di 84 a 68.

Il PalaMoncada si conferma un’autentica fortezza: James e socifinora hanno perso soltanto nel derbycontro Trapani e stavolta schiantano la squadra di coach Galbiati, conquistando la decima vittoria in campionato dominando il match dall’inizio alla fine.

La vittoria è frutto della straordinariaprogressione con la quale i biancazzurri scavano un divario di una ventina di punti nel terzo quarto, frutto di aggressività difensiva, dominio a rimbalzo e ottime percentuali dal campo.

Sul versante opposto, Biella va sotto subito e non si rialza più, incapace di superare il muro difensivo avversario e incassando la quarta sconfitta in campionato.

Classico starting five per Cagnardicon De Nicolao, James, Ambrosin, Chiarastella e Easley; coach Galbiatirisponde con Saccaggi, Bortolani, Polite Jr., Omogbo e Donzelli.

Gli ospiti aprono il match con un tirolibero di Omogbo ma i padroni di casa partono subito forte piazzando un mini break di sette punti consecutivi.

Il buon momento dei biancazzurri continua grazie al festival delle triple di Ambrosin e James che – sul 14 a 3– costringono Galbiati a richiamare i suoi.

Nonostante il contro-break di Biella sul finire di frazione, Agrigento archivia i primi dieci minuti avanti di due possessi (17 – 13).

Nel secondo quarto i biancazzurri spingono sull’acceleratore: difesa aggressiva e contropiedi fulminantipermettono agli uomini di Cagnardi dichiudere in bellezza la seconda frazione (39 – 22).

Al rientro sul parquet, i padroni di casa – senza De Nicolao gravato daifalli – ritoccano ulteriormente il vantaggio fino al +21 grazie ad una bella schiacciata di Easley.

Sul versante opposto, per i GalbiatiBoys è notte fonda: con una fase offensiva discontinua e dalle polveribagnate (1/9 dall’arco), ogni tentativodi rimonta diventa pressoché impossibile; ne approfittano i padroni di casa per chiudere il terzo quarto in totale controllo (65 – 42).

Nell’ultima frazione, i rossoblù guidati da un ottimo Saccaggi (24 punti) provano un disperato tentativo di rimonta, ma i biancazzurri non perdono la bussola e, davanti ad un pubblico entusiasta archiviano definitivamente la pratica.

Adesso è già 2020: domenica 5gennaio i biancazzurri saranno impegnati sul parquet del PalaMangano per il match contro la Givova Scafati.



M Rinnovabili Agrigento 84

Edilnol Biella 68

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo 1, Moricca, De Nicolao 5, Fontana, Chiarastella 4, Ambrosin 17, Indelicato, James 21, Moretti 2, Pepe 14, Easley 20. All.: Cagnardi.

Edilnol Biella: Donzelli 3, Omogbo 9, Barbante, Deangeli, Bortolani 2, Saccaggi 24, Pollone, Lombardi13, Massone, Ed Polite Jr 17. All.: Galbiati

Arbitri: Ursi, Costa, Yang Yao

Note: parziali: 17-13, 22-9, 26-20, 19-26