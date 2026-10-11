Finale da brividi al PalaMoncada. I biancazzurri, ancora privi di Douvier, superano la Fulgor Omegna al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo. Decisivo l’errore degli ospiti sulla sirena.

Vittoria al cardiopalma per la Moncada Energy Agrigento, che supera la Fulgor Omegna per 63-62 al termine di una partita intensa, equilibrata e decisa soltanto sull’ultimo possesso.

Il primo quarto è combattuto, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. I padroni di casa faticano a trovare continuità offensiva e chiudono la frazione in svantaggio di due punti (19-21).

Ancora privi di Bryce Douvier, fermo in panchina per un risentimento muscolare, i biancazzurri mostrano un gioco a tratti prevedibile, concedendo spazio agli avversari. È però la difesa a cambiare l’inerzia dell’incontro. Agrigento cresce, recupera lo svantaggio e allunga fino al massimo vantaggio di nove punti sul 39-30. All’intervallo lungo il tabellone segna 41-33.

Al rientro dagli spogliatoi arriva il blackout offensivo della Moncada. I Giganti sbagliano ripetutamente dalla lunga distanza e impiegano ben 4 minuti e 44 secondi per trovare il primo canestro. Omegna ne approfitta piazzando un parziale di 9-0 che riapre completamente la partita. Agrigento, però, tiene botta e riesce a chiudere il terzo periodo ancora avanti sul 50-45.

L’ultimo quarto è vietato ai deboli di cuore. La Moncada gioca con troppa precipitazione, spreca diverse occasioni per chiudere i conti, ma compensa con una difesa aggressiva che costringe ripetutamente gli ospiti ad andare in lunetta, dove le percentuali sono decisamente basse.

I biancazzurri conservano faticosamente il vantaggio, ma nel finale Omegna si riporta a una sola lunghezza. Sul 63-62, l’ultimo possesso è della Fulgor, che ha tra le mani il pallone della vittoria. Il tiro sulla sirena, però, non trova il canestro e il PalaMoncada può esplodere di gioia.

Finisce 63-62 per la Fortitudo Agrigento, che conquista due punti preziosi al termine di una gara sofferta, nella quale la determinazione e soprattutto la tenuta difensiva hanno compensato le difficoltà offensive.

Per i ragazzi di coach Devis Cagnardi ci sarà poco tempo per festeggiare. Dopo una breve pausa, subito al lavoro per preparare la prossima sfida: domenica 18 ottobre, alle ore 12, in trasferta contro la LTC Group Sangiorgese Basket.

Moncada Energy Agrigento 63 – Fulgor Omegna 62

Moncada Energy Agrigento: Cepic 23, Conte 20, Nicoli 8, Trapani 6, Mazzantini 2, Boniciolli, Carr, Chiarastella 2, Truglio 2, Douvier, Callea, Iacono Quarantino. All. D. Cagnardi.

Fulgor Omegna: Angelucci 8, Guerra 8, Caramelli, Contento 8, Santi, Morandotti 5, Balanzoni 12, Del Sole, Misters 14, Odah 7. All. Belletti.

Arbitri: Di Gennaro di Roma (Rm), Fornaro di Mentana (Rm), Marcelli Leonardo di Roma (Rm).

Parziali: 19-21, 22-12, 7-12, 13-17.

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