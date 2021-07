Fortitudo Agrigento tratta Terenzi e Santiago Bruno

Fortitudo Agrigento vicina a Terenzi e Santiago Bruno

Ancora nessun colpo ufficiale per la Fortitudo Agrigento ma ci sono almeno due trattative che sembrano bene avviate e l’annuncio potrebbe arrivare già a partire da questa settimana. Il presidente Gabriele Moncada e il suo staff stanno lavorando infatti per perfezionare gli ingaggi di Diego Terenzi e SantiagoBruno. Il primo, guardia classe ’95 (12.4 di media e 5 rimbalzi), con la canotta del Cesena la scorsa stagione è stato avversario della Fortitudo al primo turno dei Playoff di serie B. I biancazzurri hanno staccato il pass vincendo 3 a 0 la “prima” serie, ma il nome del giocatore della Tigers Cesena è finito nel taccuino della dirigenza che sta lavorando per portarlo alla Fortitudo. Santiago Bruno, destinato a sostituire Andrea Saccaggi nello scacchiere tattico di coach Michele Catalani, nella stagione 2020/21 ha giocato a Taranto. La guardia italo-argentina di ventotto anni, ha totalizzato 8,7 punti e 2,5 assist di media. Per il giocatore che avrebbe già palesato interesse nel vestire la maglia della Fortitudo mancano solo i dettagli contrattuali. Intanto ha salutato Giovanni Veronesi, lasciato partire dalla Fortitudo per una categoria superiore, vestirà nella prossima stagione la maglia del Latina Basket che ha annunciato di aver siglato un accordo annuale con l’atleta, che farà parte del roster nel campionato di Serie A2 nella stagione 2021/22. Veronesi, ritrova la seconda serie, dopo una stagione in B con la maglia di Agrigento. Alla Fortitudo nonostante qualche appannamentoche però non offusca il rendimento annuale, ha giocato in quintetto dimostrando tutto il suo potenziale. Ha personalità, grinta e tanti punti nelle mani. I tifosi della Fortitudo ricorderanno in particolare il trittico di prestazioni superbe: 25 punti contro Ragusa, 28 contro Varese e 28 in gara-5 della semifinale contro Omegna.