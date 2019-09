Fortitudo Agrigento: nel test contro il Green Basket Palermo i biancazzurri si impongono 68 a 52

Continua la preseason della Fortitudo Agrigento targata Devis Cagnardi.

Dopo il test di domenica scorsa contro l’Orlandina, anche la seconda uscita stagionale ha fornito ulteriori indicazioni sullo stato di salute della squadra a pochi giorni dal debutto in Supercoppa di Lega.

Davanti al proprio pubblico, desideroso di vedere all’opera i nuovi arrivati Easley, James, De Nicolao e Moretti e i ritorni di Albano Chiarastella e Paolo Rotondo, i biancazzurri si impongono su un coriaceo Green Basket Palermo – formazione che milita nel campionato di B – con il punteggio di 68 a 52.

Il coach bresciano ha fatto i conti con le non perfette condizioni di Ambrosin (risentimento muscolare) lanciando in quintetto De Nicolao, Pepe, James, Chiarastella e Easley.

Come da prassi per una gara di questo tipo, ha operato molte rotazioni dalla panchina per evitare sovraccarichi con i parziali azzerati al termine di ogni quarto (14 – 8; 17 – 19; 21 – 10; 16 – 15).

Al di là del risultato, che in questo momento ha un’importanza relativa, l’amichevole ha fornito spunti interessanti a tutto lo staff tecnico. Sicuramente c’è da rivedere qualcosa sia sul piano del gioco che sul piano dell’intesa.

L’imminente impegno della Supercoppa darà ulteriori segnali per capire se la strada è quella giusta, con la consapevolezza che siamo ancora in preseason e c’è ancora tanto lavoro da fare.