La Moncada ha cominciato la preparazione e programma i primi test amichevoli. “Sono previste sfide di allenamento con Ragusa e Piazza Armerina, di cui nei prossimi giorni definiremo le date”. Il roster al completo si è ritrovato al PalaMoncada il giorno di Ferragosto. Già dalla mattina del 16 agosto scorso sono iniziate le misurazioni e i test fisici. Nel pomeriggio allenamento di pallacanestro. La squadra, con tutto lo staff come tradizione, si è poi data appuntamento per una pizza in una pizzeria della zona. Coach Daniele Quilici ha già potuto testare il roster sia dal punto di vista atletico, tecnico che caratteriale. Presente oltre al direttore sportivo Cristian Mayer anche il patron Gabriele Moncada. “Una squadra giovane ma con tanto talento”, ammette il presidente, “ci auguriamo che questi ragazzi sappiano esprimere il loro potenziale in pieno”. L’impressione, roster alla mano, è che al momento manchi un playmaker con punti sulle mani, un leader che sappia spaccare le partite e prendere in mano la squadra nel momento del bisogno. A fare da chioccia è il capitano Albano Chiarastella, mentre chi si aspettava colpi di mercato ad effetto è rimasto deluso. La filosofia della società rimane quella di puntare su giovani talenti e prepararli alla pallacanestro di alto livello. Una filosofia che negli anni ha dato risultati eccezionali ma anche qualche delusione, come la recente retrocessione dalla serie cadetta alla B nazionale. Intanto, senza grandi nomi nel roster, la società ha deciso di lanciare la campagna abbonamenti. Quest’anno il campionato prenderà il via il 29 settembre con un calendario di regular season di ben 38 partite, di cui 19 gare interne. L’abbonamento coprirà tutte le partite di regular season, girone di andata e ritorno. Da questa mattina sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti ed esercitare il diritto di prelazione per i vecchi abbonati.