Fortitudo Agrigento: il commento di Cagnardi dopo il test contro il Green Basket Palermo

Primo scrimmage di stagione al PalaMoncada di Porto Empedocle. Davanti a circa 400 tifosi la Fortitudo Agrigento ha affrontato la Green basket Palermo, roster che milita in serie B. Esordio casalingo per coach Devis Cagnardi.

Il punteggio, come deciso da ambedue le società, è stato azzerato ad ogni fine di primo quarto. In cabina di regia, in casa Fortitudo Agrigento, Giovanni De Nicolao.

Il play si è alternato con Giuseppe Cuffaro. Sugli scudi, in casa Agrigento, Christian James. Al PalaMoncada, per la prima volta da avversario, l’ex Vincenzo Di Viccaro. La squadra allenata da Devis Cagnardi si è divertita ed ha fatto divertire. In attacco, i biancazzurri, si sono affidati ai loro principali terminali offensivi, tra questi: Pepe e James. La partita è terminata con il punteggio di 68 a 52.

14-08; 17-19;21-10; 16-15

Coach Cagnardi: “E’ una squadra si deve un pochettino trovare. I ragazzi si stanno cercando, annusando e trovando. Dal punto di vista difensivo ho visto un buon atteggiamento. Abbiamo difeso con grande aggressività e attenzione. E’ chiaro che questo non può bastare, giocavamo con una formazione di serie B. Avremmo dovuto e potuto concretizzare meglio il lavoro difensivo. La strada è lunga lo sappiamo, ma quella imboccata è corretta”.