Fortitudo Agrigento finalmente al completo aspettando le prime amichevoli

È arrivato ad Agrigento da appena un giorno, ma Tony Easley “Jet” è già in rampa di lancio, pronto al decollo.

L’americano si è aggregato al resto del gruppo con una settimana di ritardo, ma sembra comunque in ottima forma e, non appena supererà le visite mediche, sarà a disposizione del coach Devis Cagnardi.

Nel frattempo, tutto lo staff tecnico – composto, oltre che da Cagnardi, anche dai due assistants Giuseppe Ferlisi e Michele Giovanatto insieme al preparatore atletico Salvatore Alletto e al fisioterapista Damiano Alba – prosegue rapido nel lavoro di preparazione,alternando le sedute atletiche con quelle tattiche.

Marco Portannese: nuovo asso nella manica?

Tra i giocatori che si allenano con la prima squadra, oltre alla presenza di alcuni giocatori del vivaio biancazzurro – tra questi il classe 2003 Nello Trupia –, spicca la presenza di Marco Portannese.

Portannese, uno dei maggiori talenti che il vivaio agrigentino abbia mai prodotto, dopo l’infelice esperienza con l’Auxilium Torino, è in cerca di una nuova squadra.

E se il richiamo dei colori biancazzurri fosse più forte di quanto si pensi?

Sarebbe davvero una piacevole sorpresa, in grado di riscaldare ulteriormente l’ambiente e ridare, al tempo stesso, slancio alla campagna abbonamenti.

Ad ogni modo, l’atmosfera al PalaMoncada è ottima: facce sorridenti e grande voglia di lavorare in sinergia, con un gruppo rafforzato dal mercato estivo e molto atteso dai tifosi e da tutti gli addetti ai lavori.

Quest’anno, a differenza degli altri, la preparazione al campionato dovrà procedere spedita e, preferibilmente,senza intoppi.

È vero che il campionato inizia la prima domenica di ottobre – debutto casalingo il 6 contro la Junior Casale Monferrato – ma la novità della Supercoppa di Lega 2 da disputarsi nella prima metà di settembre, ha imposto tempi più ristretti e un ritmo più serrato del solito.

Prima dell’impegno in Supercoppa, la società ha programmato una serie di amichevoli: si inizia il prossimo 1 settembre in casa dell’Orlandina; poi il 4, tra le mura amiche, sarà la volta del Green Basket Palermo e infine il 25, sempre in casa, nuova amichevole contro i paladini.