Dopo la vittoria in trasferta, i biancazzurri tornano davanti al pubblico amico: Cagnardi ritrova Viglianisi e accoglie Zampogna, “ora vogliamo regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

AGRIGENTO – È tempo di riempire il PalaMoncada. Dopo settimane di trasferte e una vittoria esterna che ha ridato fiducia e consapevolezza, la Fortitudo Moncada Agrigento è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per una nuova sfida: domenica alle ore 18 i biancazzurri affronteranno Treviglio.

Un appuntamento importante, come sottolinea coach Devis Cagnardi, che alla vigilia dell’incontro ha tracciato il punto sul momento della squadra:

“Torniamo finalmente a casa davanti al nostro pubblico, dopo aver mosso la classifica vincendo una partita in trasferta che ci ha dato fiducia ed ha premiato il lavoro fatto dalla squadra. Continuiamo a vivere una situazione di emergenza, ma finalmente, con il rientro di Viglianisi e l’arrivo di Zampogna, stiamo lavorando con più continuità per la seconda settimana consecutiva.”

Sarà una partita non semplice contro una società dalla grande tradizione cestistica.

“Domenica arriva Treviglio – prosegue Cagnardi – una piazza storica e appassionata che merita altri palcoscenici e che ha saputo ripartire con decisione ed entusiasmo dopo lo scippo della pallacanestro in città, subito un paio di stagioni fa. È una squadra forte, che sta dimostrando tutta la sua maturità, allenata da un coach che stimo profondamente. Ma noi vogliamo metterci alle spalle la sfortuna che ci ha colpito e ripartire regalando ai nostri tifosi una vittoria che tutti noi desideriamo fortemente.”

La Fortitudo ritrova dunque il calore del PalaMoncada e punta a sfruttare l’entusiasmo del proprio pubblico per trasformare il palazzetto in un fortino. Domenica, alle 18, i Giganti tornano a casa con un obiettivo chiaro: continuare a crescere e regalare una gioia ai tifosi biancazzurri.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp