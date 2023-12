La Fortitudo Agrigento si prepara per la sfida cruciale contro Treviglio, in programma sabato alle 20:30 al Palafacchetti. Dopo la recente vittoria contro Casale, il team di coach Pilot mira a capitalizzare sul momento negativo degli avversari, che hanno accumulato una serie di sconfitte finora.

Coach Pilot afferma: “Stiamo concentrati sulla partita contro Treviglio e il morale elevato dopo la vittoria con Casale è essenziale. È stato uno scontro diretto cruciale che ci ha mostrato una strada da seguire, ma ora guardiamo avanti perché Treviglio presenta diverse sfide nascoste. La loro serie di quattro sconfitte consecutive riflette un momento difficile, ma sono una squadra ambiziosa determinata a invertire la tendenza, nonostante le condizioni fisiche non ottimali. Hanno giocatori esperti e risorse per superare questo momento. Il ricordo della partita d’andata è fresco: abbiamo giocato bene fino a un momento cruciale in cui hanno fatto sei triple in due minuti, guidate da Miaschi, che ha iniziato a segnare con precisione, complici anche nostri errori. Dovremo prestare attenzione alle tattiche che Treviglio potrebbe adottare, ma i ragazzi stanno lavorando duramente questa settimana. Affrontare una trasferta non è mai facile, ma proveremo con determinazione perché ogni opportunità in questo campionato va sfruttata. Non entriamo in campo pensando di essere già sconfitti; andiamo là con l’obiettivo di giocare il nostro gioco e mettere in difficoltà la loro squadra.”