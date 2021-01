La Fortitudo Agrigento all’esame Bologna. I biancazzurri sono pronti ad affrontare la prima trasferta del nuovo anno. Allenamenti, intensità e concentrazione: coach Catalani – in settimana – ha caricato i suoi. La partita, valida per la quinta giornata del campionato di serie B, si giocherà domani 7 gennaio al PalaSavena di Bologna, palla a 2 alle 16:30.

Ecco le parole di coach Catalani

“Affrontiamo una squadra in un ottimo momento di forma, seppur reduce dalla sconfitta in casa di Bernareggio. Bologna è una formazione giovane che finora è riuscita ad esprimere un’ottima pallacanestro potendo far affidamento su esterni di talento, su tutti il loro capocannoniere Alberto Conti, e due punti di riferimento in area come Beretta e Fontecchio.

Noi siamo chiamati ad una prova difensiva di spessore contro il miglior attacco del girone sapendo che sarà fondamentale vincere la battaglia sotto i tabelloni con durezza fisica e mentale”.