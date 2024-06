Il ds, Christian Mayer, continuerà con i colori biancoazzurri da dirigente.

Sono giornate piene in casa Fortitudo Moncada Agrigento pronta a iniziare la pianificazione del nuovo roster. Tra le prime questioni sul tavolo c’è la posizione del nuovo coach, dopo l’addio di Damiano Pilot. La società aveva provato a contattare Devis Cagnardi ma, al momento, non sarebbe arrivata risposta. La Fortitudo Agrigento avrebbe individuato anche Daniele Aniello per la guida tecnica della squadra nel prossimo campionato di Serie B Nazionale. Il tecnico marchigiano, reduce dall’esperienza sulla panchina del Chieti Basket 1974, attualmente è impegnato nel massimo campionato dell’Ecuador. Confermati nel roster Emanuele Caiazza, Albano Chirastella (entrambi ancora sotto contratto), si tratta con Nicolas Morici e Peterson. Si valuta anche la permanenza in squadra di Traore. Il ds, Christian Mayer, continuerà con i colori biancoazzurri da dirigente, a sciogliere la riserva sulle altri possibili proposte è stato il presidente della società, Gabriele Moncada. Ad Osservatorio sportivo, trasmissione di Teleacras, Moncada ha parlato anche del prossimo campionato di seri b definendolo “la casa degli agrigentini che riempiono il palazzetto solo per eventi importanti. Il nostro obiettivo è di risalire in A2 con un roster preparato. Cerchiamo di strutturarci prima con 5 giocatori senior buoni e gli altri più giovani per , poi, sul campo fare la nostra parte”.