Fortitudo a Treviglio con la salvezza in tasca

La Fortitudo Agrigento è pronta a volare in trasferta contro Treviglio, una delle prime della classe del campionato, fin qui terza in classifica a soli due punti da Cantù e Vanoli Cremona. La squadra di coach Cagnardi arriva dopo aver conquistato la matematica salvezza a quattro giornate dal termine della regular season, un traguardo importante ed un obiettivo raggiunto a pieni voti con il sogno playoff da conquistare nelle prossime partite prima della seconda fase a orologio. La Fortitudo in trasferta non ha un bottino positivo, l’ultima vittoria risale ad ottobre 2022 e da allora ha innescato diverse sconfitte e tanti punti conquistati al Palamoncada. Anche Treviglio è stata una delle vittime della Fortitudo in casa, solamente la Vanoli Cremona e Milano sono riuscite a strappare la vittoria. Per la squadra di Finelli è una sfida doppia, una rivincita per il risultato di andata e per provare ad agganciare la vetta della classifica. Presenta così il match l’assistant coach Giacomo Cardelli: “La trasferta di Treviglio è uno di quei match che tutti vorremmo giocare.

Affrontiamo una squadra ferita dalla sconfitta di Piacenza e desiderosa di rivalsa per riprendere il proprio cammino.

Formata da giocatori che in passato recente calcavano i parquet di Serie A ed Eurolega, la squadra di coach Finelli, ha dimostrato fin adesso di giocare una pallacanestro di grande qualità e ha trasformato il proprio campo in un vero e proprio fortino, perdendo una sola partita dall’inizio della stagione.