Fortitudo 6 vincente, demolita la Virtus Kleb Ragusa 89 -52

di Michele Bellavia

Continua la striscia positiva della Fortitudo Agrigento. Al PalaMoncada, nel derby contro gli iblei della Virtus Kleb Ragusa, arriva la sesta vittoria consecutiva in campionato. Finisce 89 a 52 per i biancazzurri di Michele Catalani con quattro giocatori in doppia cifra. Prova maiuscola di Rotondo (19 punti, 9 rimbalzi e 35 di valutazione), di Veronesi (25 punti e 35 di valutazione) e Grande (13), mentre Chiarastella domina a rimbalzo (ben 17). Per gli ospiti è la quinta sconfitta di fila nonostante i 15 di Mastroianni, i 13 punti di Sorrentino e 11 di Chessari. Agrigento è saldamente in vetta. Quintetto standard per coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; coach Bocchino risponde con Ianelli, Sorrentino, Stefanini, Mastroianni e Idrissou.

Subito grande intensità in una sfida ad alto ritmo: Agrigento domina il pitturato, risponde presente Rotondo, ed è subito 9 a 2. Gli ospiti replicano aumentando l’aggressività difensiva ricorrendo alla zona, ma lievitando subito a +10 il margine dei padroni di casa, coach Bocchino è costretto al time-out. Tuttavia, l’attacco degli uomini di coach Catalani è spietato, raggiungendo il massimo vantaggio (+18) e – a fine primo quarto – il punteggio dice 26 a 8.

La seconda frazione è caratterizzata da un maggiore equilibrio: la Virtus Kleb gioca in maniera più aggressiva e – grazie a qualche fiammata di Sorrentino – si illude di poter ricucire; i biancazzurri però non perdono la bussola, anzi, allungano ancora e all’intervallo chiudono con ampio margine (44 – 25). Dopo la pausa lunga, Agrigento è semplicemente devastante giocando una pallacanestro spettacolare che consente di toccare il massimo vantaggio (+33), chiudendo 69 a 36 la terza frazione. Gli ultimi dieci minuti sono di pura accademia perché i biancazzurri ritoccano di continuo il vantaggio che tocca +37, circostanza che spinge coach Catalani a dare spazio agli under Mayer e Bellavia che bagnano il loro debutto con due punti a testa per una serata indimenticabile e sul derby calano i titoli di coda.

Per i biancazzurri, adesso, arriva una settimana piuttosto impegnativa: mercoledì 17 febbraio, sul parquet della Sangiorgese, c’è il match di recupero della 2ᵃ giornata; la domenica successiva, nell’anticipo delle 12 e 30, al PalaMoncada, sarà la volta del Bologna Basket 2016.

Moncada Energy GroupAgrigento 89

Kleb Ragusa 52

M Rinnovabili Agrigento: Rotondo 19, Grande 13, Cuffaro 3, Tartaglia, Chiarastella 8, Ragagnin 6, Saccaggi 5, Veronesi 25, Bellavia 2, Peterson, Mayer 2, Cost 6. All.: Catalani.

Kleb Ragusa: Chessari 11, Idrissou 6, Dinatale, Mastroianni 15, Iurato 3, Kitsing, Sorrentino 13, Salafia, Canzonieri, Stefanini, Simon 4, Iannelli. All.: Bocchino

Arbitri: Di Martino, Agnese

Note: parziali: 28-10, 16-15, 25-11, 20-16