Fortitudo 2.3: Una coppia di americani esplosiva e c’è pure Nicola Isotta

Con la coppia di americani prende forma la Fortitudo 2.3. Una coppia di statunitensi che già fa sognare i tifosi. Kevin Marfo e Daeshon Francis, sono ancora tutti da scoprire in Italia ma, a giudicare dalle statistiche, sembrano avere tutte le carte in regola per diventare una coppia di altissimo livello. Il rookie Kevin Marfo arriva per la prima volta in Europa, mentre Francis, 26 anni, alto 1m95, si trasferisce ad Agrigento con la famiglia dall’Ucraina dove ha collezionato statistiche importanti con il Zaporizhye (una delle città dove si è duramente combattuto nei mesi scorsi) nell’ “Ukraine – Superleague”. “Abbiamo un ottimo potenziale e sappiamo che anche i giovani che sono stati leader in serie B, come Cosimo Costi e Mait Peterson in A2 giocheranno con personalità”. Afferma il presidente Gabriele Moncada (foto) che vede in Francis il possibile trascinatore della squadra: “Per gli americani – dice il presidente – parlano le statistiche, dipenderà da loro rendimento capire quali sono le potenzialità di questa squadra e dove possiamo arrivare. Certamente – aggiunge – per Kavin Marfo ci aspettiamo un periodo di ambientamento, non è mai stato in Europa e non è sempre scontato che giocatori così giovani trovino subito il modo per esprimere tutte le potenzialità ma siamo pronti a creare le condizioni perchè questo avvenga”.

Agrigento , quindi, è a un passo da chiudere il roster, mancano solo alcuni tasselli per chiudere il mercato. Vicino l’accordo con Nicola Isotta, il giovane playmaker si è già messo in evidenza con Bergamo, allenata proprio da coach Devis Cagnardi. Il suo arrivo ad Agrigento però non esclude che possa essere rinnovato il contratto anche al play agrigentino Giuseppe Cuffaro. L’uno ,quindi, non esclude l’altro. Per completare il roster mancano ,dunque, un under e un senior, mentre è sicuro che verrà confermato il giovane Sadio Traore. Isotta, quindi, avrebbe il ruolo undicesimo e dodicesimo.

Giacomo Cardelli ad Agrigento, per il secondo anno di fila. Dopo aver fatto il secondo di Catalani nella cavalcata alla conquista della serie A2, il toscano di Grosseto viene confermato ed è stata raggiunta l’intesa con la società

Continua, dunque, il proficuo lavoro del ds Cristian Mayer in perfetto tandem con il presidente Gabriele Moncada. La data del raduno dovrebbe essere fissata per il 18 di agosto prossimo poi via alla preparazione. La preseason lascerà subito strada alla Supercoppa LNP Old Wild West 2022 Serie A2. Le date di svolgimento della fase di qualificazione sono domenica 11, mercoledì 14, domenica 18 settembre. Quarti di finale: mercoledì 21 settembre. Prima giornata: Pallacanestro Trapani-Fortitudo Agrigento. Seconda giornata: Stella Azzurra Roma-Pallacanestro Trapani. Terza giornata: Fortitudo Agrigento-Stella Azzurra Roma.