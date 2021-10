Fornitura libri di testo, in scandenza la presentazione della domanda

Il Sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gerlando Principato, informano che scadrà improrogabilmente il 15 Novembre 2021 , il termine ultimo per la presentazione delle domande per la richiesta della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

I contributi possono essere richiesti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, della città ed ivi residenti, relative all’anno scolastico 2021/2022.

Possono accedere al beneficio, i genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale ad Euro10.632,94 aggiornata al D.P.C.M. 159/2013 e in corso di validità.

Il modello della domanda può essere ritirato direttamente nelle scuole di appartenenza, essere scaricato dal sito web del Comune, Albo Pretorio on line, in uno con il presente avviso, nonché ritirato presso il Servizio Pubblica Istruzione di questa Amministrazione in via Atenea n. 248. La domanda si può scaricare anche nella pagina del Settore II del sito web dell’Ente sotto la voce :” modulistica servizio Pubblica Istruzione “.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all’Istituto scolastico di appartenenza, corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e della copia del codice fiscale del sottoscrittore, entro e non oltre il 15/11/2021 , pena la decadenza e indicazione del codice iban bancario o postale intestato al genitore richiedente (no libretto postale).

Le istanze presentate saranno successivamente trasmesse dagli Istituti scolastici di appartenenza, unitamente ad un elenco nominativo, al Comune di Agrigento – Servizio Pubblica Istruzione, per l’istruttoria delle stesse, la redazione degli elenchi e l’assegnazione del contributo agli ammessi al beneficio.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione, Via Atenea n. 248 – tel.0922 590449-590570

e-mail pubblicaistruzione@comune.agrigento.it