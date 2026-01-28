C’è chi sogna di diventare chef, chi immagina il proprio futuro come geometra, chi si vede dietro un bancone come professionista dell’ospitalità, chi punta alla meccanica, all’agricoltura, al turismo o addirittura alla navigazione. Percorsi diversi, un’unica direzione: trasformare una passione in una professione concreta.

È questa la sfida raccolta dall’Istituto Superiore “Gallo – Leonardo Sciascia” di Agrigento, realtà scolastica che da anni si distingue per una proposta formativa moderna, tecnica e orientata al lavoro, senza rinunciare alla possibilità di proseguire gli studi universitari.

Un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa, gli spazi e i laboratori dell’Istituto sarà il prossimo Open Day in programma sabato 7 febbraio, dalle ore 9.00 alle 13.00, un appuntamento pensato per studenti e famiglie chiamati a scegliere il proprio percorso di studi.

L’Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” offre percorsi di studio pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con indirizzi che spaziano dall’Informatica e Telecomunicazioni all’Amministrazione, Finanza e Marketing, dai Sistemi Informativi Aziendali alle Relazioni Internazionali per il Marketing, fino al Turismo. Un’offerta ampia e articolata, capace di coniugare competenze teoriche e formazione pratica.

Accanto alla solida preparazione tecnica, la scuola garantisce anche l’accesso a tutte le facoltà universitarie, permettendo agli studenti di scegliere liberamente se inserirsi subito nel mondo del lavoro o continuare il proprio percorso accademico.

A partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto attiverà inoltre il percorso tecnico agrario – Gestione ambiente e territorio, una novità significativa che integra quattro anni di scuola superiore con due anni di specializzazione ITS, rafforzando ulteriormente il legame tra formazione e occupazione.

Per informazioni e iscrizioni, l’Istituto è presente ad Agrigento, in via Quartararo Pittore – Contrada Calcarelli.

È possibile contattare la segreteria anche telefonicamente al 0922 60 43 13.

Una scuola che guarda al futuro, partendo dalle passioni degli studenti.

