Formazione dei Lavoratori: Cosa Sapere

La sicurezza sul lavoro è fondamentale in ogni azienda e il datore di lavoro è obbligato a garantire l’incolumità dei suoi dipendenti, formandoli adeguatamente attraverso dei corsi di formazione obbligatori che i lavoratori sono tenuti a seguire. Tali corsi, devono essere erogati a spese del datore di lavoro. In poche parole, ormai il datore di lavoro è tenuto non solo a preoccuparsi di come fare i propri profitti ma anche, e forse soprattutto, di come ridurre al minimo i rischi sui luoghi di lavoro e, di conseguenza, salvaguardare i lavoratori.

Corso generale sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs 81/08 all’articolo 37 sancisce l’obbligatorietà di un corso di formazione generale per tutti i lavoratori di qualsiasi tipologia di azienda, da aggiungere ad un corso specifico differenziato in base al tipo di azienda. La formazione è basata sui concetti di rischio, prevenzione e danno, e la durata passa da 8 ore per le aziende a basso rischio (ad esempio uffici, artigiani, attività commerciali e turistiche), a 12 ore per le aziende a medio rischio (settore dei trasporti, magazzini, ecc.) e 16 ore, invece, per le aziende definite ad alto rischio (ad esempio quelle impiegate nell’edilizia, nella manifattura, industria chimica ecc.). Al termine del corso, vi è poi una verifica delle competenze acquisite, che in genere è effettuata mediante un test. È bene precisare, che questa tipologia di corso, non comprende le nozioni specifiche per l’utilizzo di attrezzature particolari o per maneggiare agenti chimici, e non è sufficiente a formare diverse figure specifiche (RSPP, RLS, addetto antincendio, ecc.) che necessitano di percorsi formativi ad hoc. Ad ogni modo, è sempre bene far frequentare corsi affidabili per la formazione dei lavoratori al proprio team in modo da avere a diposizione una organizzazione competente e ridurre, per quanto possibile, i rischi ed i pericoli sul lavoro.

Chi è obbligato a seguire il corso base sulla sicurezza?

Il decreto legislativo n. 81/2008 con le sue successive modifiche e integrazioni, individua quali sono i soggetti obbligati a seguire il corso generale sulla sicurezza sul lavoro. Nello specifico, si tratta di tutti i lavoratori appartenenti alle aziende: i soci, i dipendenti, nonché i lavoratori cosiddetti atipici e quelli assunti a tempo determinato. Invece, per i familiari che collaborano con l’azienda, seguire i corsi non è obbligatorio. L’obbligo sussiste, invece, quando il lavoratore viene adibito a mansioni differenti oppure vengono introdotte nuove attrezzature. In questi casi, oltre che per le nuove assunzioni, il percorso formativo deve essere svolto nei successivi 60 giorni.

Chi attesta la formazione dei lavoratori?

In caso di infortunio su lavoro, oppure malattia professionale di un dipendente, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato ad attestare l’avvenuta formazione del soggetto. Proprio per questo, è necessario conservare gli attestati di formazione; in caso contrario, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente dell’evento lesivo. Ma chi emette tali attestati? Questo è un compito dell’ente che eroga il corso. In caso di contratto di apprendistato è il referente aziendale (o tutor) a dover attestare la formazione dell’apprendista.