Forex Market: le prospettive di mercato nel 2020

Si prevede l’inizio di un momento particolarmente turbolento per il mercato Forex, uno dei maggiori mercati finanziari al mondo, primo per volumi di scambio e transazioni giornaliere.

Al centro di questo tifone vi è, ovviamente, il Covid-19.

I mercati finanziari ancora non sanno bene come reagire a questa nuova emergenza: da un lato le rassicurazioni sono d’obbligo, dall’altro, invece, non si può negare l’evidenza e la preoccupazione degli investitori non può far a meno di crescere.

Ma quanto di questo sta interessando il forex? Come sta reagendo questo mercato?

Per saperne di più, consultate questa spiegazione sul forex.

Le inondazioni di liquidità

Tentare di prevedere le successive variazioni di trend del forex market diviene più difficile ogni giorno che passa. Se alla metà di marzo, infatti, le notizie restavano allarmanti ma permaneva comunque la speranza della durata di questa crisi a poco più di 30 giorni, adesso quella illusione è del tutto crollata.

I piani di salvataggio delle economie nazionali prevedono massicce iniezioni di liquidità (si parla di migliaia di miliardi di euro) che potrebbero risultare sufficienti a fronteggiare un altro mese di fermo globale.

Si tratta, tuttavia, di una crisi senza precedenti e, se le sue ferite sul tessuto sociale si stanno iniziando a rendere visibili, non si ha la minima idea di quelle che possono essere le conseguenze sul piano economico e finanziario.

Per quanto riguarda il Forex Market questo è alquanto evidente: dipendendo direttamente dalle politiche monetarie delle singole nazioni, questo mercato è un utilissimo indice per valutare lo stato di salute dei mercati finanziari al tempo del Covid-19.

La coppie EUR/USD: massimi gradi di incertezza

In particolar modo al centro dell’uragano vi è lei, la coppia EUR/USD, il titolo finanziario più scambiato al mondo e, allo stesso tempo, il più suscettibile alle crisi.

Si tratta di un titolo che riflette la quotazione del tasso di cambio tra la Moneta Unica e il dollaro statunitense, ponendo a confronto le due economie finanziarie più potenti al mondo.

Il titolo, crollato in seguito alle prime settimane di quarantena italiana e spagnola, infatti, ha iniziato a crescere nuovamente nel mentre la situazione statunitense peggiorava.

Un piccolo accenno di risalita si è visto in occasione del dibattito europeo sui nuovi piani di aiuto economici (MES e EuroBond), ma il futuro è altamente incerto.

La situazione americana, ormai resa palese in tutta la sua criticità dalle fosse comuni dei morti senza assistenza sanitaria né possibilità di ottenere degna sepoltura, infatti, non sarà facile da risolvere e a nulla varranno, specialmente nel breve termine, le ingenti iniezioni di liquidità della FED (si parla di oltre 2,3 triliardi di dollari).

L’Europa, d’altro canto, continua a vessare in un periodo di incertezza: gli accordi tra i vari paesi sono lontani da giungere ad un punto fermo. L’approvazione del Fondo Salva Stati, in vigore da 2012 e volto a fronteggiare situazioni come questa, non è ancora supportato da uno strumento, come gli EuroBond, capace di dare respiro agli stati meno stabili.

Investire sul Forex Market nel tempo della crisi?

In questo clima generale la community di investitori si presenta spaccata da un profondo dilemma: da una parte vi sono quelli titubanti, che cercano vie diverse in altri mercati, lasciando il Forex Market a quello che pensano essere un triste destino.

Dall’altra parte, invece, vi sono i trader veri e propri, che colgono la prevedibile incertezza del mercato valutario per continuare la propria operatività.

Se da un lato, infatti, le coppie di valute principali non stanno mostrando di riuscire a imboccare trend ben definiti, dall’altro le oscillazioni dei prezzi risultano essere estremamente prevedibili.

Calo in seguito a iniezioni di liquidità della FED, crescita in seguito ad accordi europei: un tira e molla che continuerà fintantoché la soluzione alla crisi non assumerà carattere definitivo.