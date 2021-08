Forestali senza stipendio: denuncia della Uil

“I lavoratori del servizio antincendio regionale della provincia di Agrigento impegnati in questi mesi nello spegnimento e nella prevenzione incendi vengono lasciati senza stipendio.

Infatti ad oggi debbono ancora ricevere il pagamento del mese di Luglio.” Lo denuncia in una nota il segretario generale della UIL agrigentina, Gero Acquisto.

“Altra problematica che investe la categoria- continua- è la compensazione di molte ore di straordinario cumulate a seguito dei numerosi incendi che si sono registrati nella nostra provincia, in ore di riposo compensativo, anziche essere pagato come straordinario.

Pertanto, la uila contesta in toto le disposizioni del capo dell’ispettorato di Agrigento tra l’altro, prese senza un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali.

Appare paradossale come la politica e l’amministrazione Forestale pubblicamente annuncia rigore e attenzione contro gli incendi e d’altra parte questi lavoratori vengono ancora oggi mantenuti con poche giornate e con notevoli ritardi nei pagamenti e nel salario accessorio.

Da tempo chiediamo la riforma del sistema forestale e da tempo chiediamo di diversificare la protezione e la tutela dei boschi contro gli incendi.”