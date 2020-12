Forestali in agitazione

Saranno delle festività tristi quelle di circa 350 famiglie dei lavoratori forestali 151sti dell’Aib impegnati nel completamento delle giornate di garanzia occupazionale presso l’Ufficio per il Territorio della provincia di Agrigento, non solo dal punto dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni in atto, ma anche dal punto di vista economico in quanto non riusciranno a percepire le mensilità di novembre e dicembre.

Ancora una volta dopo le promesse elettorali non mantenute (mai più un giorno di riposo per i forestali; e le dichiarazioni dell’assessore regionale Bandiera su una Riforma sempre annunciata e mai arrivata), il Governo Musumeci da un lato preleva in maniera forzosa dalle buste paga 50 euro mensili ai lavoratori relative agli arretrati contrattuali 2006/2008, dall’altro non riesce a garantire le sacrosante retribuzioni;

La Segreteria Provinciale della Flai Cgil di Agrigento aveva espresso nelle settimane scorse grande preoccupazione rispetto alle difficoltà da parte dell’amministrazione Regionale ad avere nella propria disponibilità effettiva le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione che si stanno utilizzando nel settore forestale della manutenzione e tale preoccupazione si è dimostrata reale. Con delibera di Giunta, il Governo aveva autorizzato l’immissione in servizio dei lavoratori grazie all’utilizzo di 55 milioni dai fondi che una settimana fa’ si è scoperto essere non disponibili.