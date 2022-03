Fonti archivistiche e paesaggio:mostra documentaria digitale – virtual tour su Artsteps

Fonti archivistiche e paesaggio: memorie da scoprire ed esperienze in ambiente virtuale.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo 2022, l’Archivio di Stato di Agrigento ha realizzato una mostra digitale dal titolo Under construction. Il Molo di Girgenti, che coniuga memorie storiche e nuove tecnologie per la valorizzazione del paesaggio costiero. L’esposizione realizzata in ambiente virtuale, su Artsteps, integra documenti, cartografia, fotostoriche, video e audio.Il virtual tour, nel restituire una nuova modalità di fruizione della documentazione, risponde all’esigenza di progettare percorsi culturali flessibili, partecipati, immersivi e coinvolgenti, secondo i principi dell’edutainment, lasciando ai fruitori la possibilità di gestire liberamente i tempi di lettura e di visualizzazione, di scegliere tra diversi livelli di approfondimento e di muoversi liberamente all’interno dello spazio virtuale.

La mostra digitale, inserita anche nella programmazione delle attività culturali dal titolo “Caleidoscopio di emozioni” a cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento per l’anno 2022, nella sezione “Le

pietre e il mare raccontano”, sottolinea la complessità dei valori culturali del paesaggio costiero e ripercorre alcuni momenti storici legati alle trasformazioni dell’area portuale, nel sito dell’attuale comune di Porto Empedocle.

Il titolo della mostra rimanda all’idea di un processo dinamico: una memoria «in costruzione» ancorata alle fonti archivistiche.

Il contributo digitale sarà fruibile dal 14 marzo 2022 attraverso i canali web istituzionali:

Link canali web Archivio di Stato di Agrigento

http://www.archiviodistatoagrigento.beniculturali.it/https://www.facebook.com/archiviodistatoagrigento

https://www.youtube.com/channel/UCwbp9NDcvpeBn3ByoSglckA