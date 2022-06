Fontanelle, sopralluogo in viale Sicilia

Si è in attesa del materiale e lunedì prossimo, 13 giugno, inizieranno i lavori in viale Sicilia, a Fontanelle, chiuso da diversi giorni. Sopralluogo del sindaco Miccichè e dell’assessore, Gerlando Principato. Gli scavi conoscitivi nella voragine, che interessa entrambe le carreggiate della strada, venutasi a creare, hanno permesso di individuare che nel tratto interessato dallo “scavernamento” del manto stradale vi è la presenza di una serie di connessioni di tubazioni per le acque bianche e fognarie. Nei giorni scorsi , il comitato di quartiere, ha chiesto di velocizzare perchè “le alte temperature e il protrarsi di tutti questi giorni, stanno generando un serio rischio per la salute pubblica – dicono dal Comitato -. Per questi motivi, si chiede agli uffici di competenza di adottare senza ulteriori ritardi tutte le misure che si renderanno necessarie alle riparazioni delle connessioni relative alle varie tubazioni e al ripristino del manto stradale”.