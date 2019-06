Fontanelle sommersa dalle sterpaglie, l’amministrazione intervenga

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato di Quartiere Fontanelle Insieme, in merito alla lettera di segnalazione inviata, per un intervento urgente di discerbatura, pulizia e disinfestazione.

A seguito dello stato di degrado e abbandono in cui versa il popoloso quartiere, il Comitato

“Fontanelle Insieme” ha scritto una lettera corredata di foto agli organi competenti, per un azione

urgente di discerbatura, pulizia e disinfestazione.

Le lettera segue alla segnalazione fatta il 3 Maggio scorso, con strade e marciapiedi che rimangono

nel degrado e abbandono, con precarie condizioni igienico-sanitarie e che proliferano di erbacce

che raggiungono, in alcuni tratti, circa il metro di altezza, impedendo il passaggio dei pedoni e

generando una scarsa visibilità per gli automobilisti e la circolazione, soprattutto in prossimità

d’incroci e rotatorie.

L’aumento delle temperature, inoltre fa sì che aumenti il rischio incendi, con un conseguente

pericolo per l’incolumità delle persone,

Il Comitato si augura di ricevere un riscontro immediato, con interventi di pulizia e discerbatura

che riportino in tempi brevi, questo importante quartiere della città, densamente popolato ad

avere il giusto decoro urbano.

Agrigento 20/06/2019

Comitato di Quartiere

Fontanelle Insieme