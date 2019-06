Fontanelle – Si inaugura il parco del Sorriso

Agrigento – S’inaugura domani sera alle 18 e 30 il “Parco del sorriso” un’ area giochi nel quartiere di Fontanelle realizzata accanto alla chiesa parrocchiale di San Nicola. Al taglio del nastro è prevista la presenza del sindaco Lillo Firetto e di monsignor Liborio Russotto. Si tratta di un evento promosso dall’amministrazione comunale assieme all’Associazione di mamme “Principi e principesse” e dal Comitato di quartiere di Fontanelle. Il nuovo Parco prevede un’ area destinata all’intrattenimento dei ragazzi del quartiere, Spazio Polifunzionale Monsignor Russotto, con annesso campo di basket in cui il Lions Club installerà un canestro nel contesto dell’iniziativa “Cento piazze per lo sport” per sensibilizzare i giovani ai valori sportivi. All’inaugurazione sarà presente inoltre una rappresentanza della Fortitudo Moncada. Animazione per i più piccoli con l’agenzia “Cartapesta”. L’artista Sergio Criminisi realizzerà un’opera di street art per colorare quest’area dedicata ai bambini e ai ragazzi che a Fontanelle era assente. Il “Parco del sorriso”, infatti, è il primo spazio giochi del quartiere, espressione di protagonismo civico.