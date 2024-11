Fontanelle e Agrigento: la magia della cittadinanza attiva accende il quartiere e la città

A volte basta davvero poco per fare la differenza. È con questo spirito che il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” ha voluto esprimere un grande grazie a Francesco e Ivana, due abitanti di Fontanelle che, con passione e dedizione, si sono presi cura del Parco del Sorriso e dello Spazio Polifunzionale. Grazie al loro instancabile impegno, questi luoghi si sono trasformati: nuove piante hanno reso gli spazi più accoglienti e gradevoli, diventando un punto di ritrovo per la comunità.

Un ringraziamento speciale è andato anche al Bar Fontanelle, che ha regalato un tocco di magia natalizia alla piazza del centro commerciale, illuminandola con splendide luminarie a tema. Questi gesti, semplici ma profondi, arricchiscono il quartiere, creando un’atmosfera calda e festosa che rispecchia l’autentico spirito delle feste.

In città, l’esempio di cittadinanza attiva arriva da Piazza Cavour, dove da anni Daniele D’Angelo, insieme al figlio Alberto e al team della gioielleria D’Angelo, si occupa con amore del verde della piazza. Ogni Natale, la gioielleria stupisce con decorazioni e installazioni luminose che attirano visitatori da tutta Agrigento, trasformando la piazza in un luogo di incontro e meraviglia.

Gesti semplici ma straordinari, che valorizzano il senso di appartenenza e di rispetto per il bene comune. Questi esempi di partecipazione attiva sono un invito per tutti a contribuire alla “cultura del bello” e a rendere più vivibili e accoglienti i luoghi che ogni giorno abitiamo.

Nelle foto: Francesco e Ivana, con passione e dedizione, hanno abbellito il Parco del Sorriso e lo Spazio Polifunzionale di Fontanelle, piantando e curando splendide piantine grasse che hanno dato nuova vita a questi luoghi, rendendoli più accoglienti per la comunità. In alto, la magia natalizia del Bar Fontanelle che ha decorato la piazza del centro commerciale con luci scintillanti e addobbi a tema, creando un’atmosfera festosa e calorosa per tutti.

