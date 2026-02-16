“L’Amministrazione deve imprimere un’accelerazione decisiva ai lavori in corso negli edifici scolastici del Comune di Agrigento. È fondamentale che tutti i cantieri attualmente aperti vengano ultimati entro la stagione estiva, così da consentire l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre in condizioni di piena sicurezza, decoro e funzionalità. Studenti, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e personale Ata hanno il diritto di poter programmare e vivere l’attività didattica in ambienti adeguati, senza disagi, ritardi o soluzioni provvisorie”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana.

“La scuola – continua – rappresenta un presidio educativo e sociale imprescindibile per la nostra comunità. Proprio per questo motivo, oltre al completamento degli interventi già finanziati e avviati, ritengo sia necessario predisporre un piano puntuale e strutturato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici cittadini. Troppo spesso, infatti, si interviene solo in situazioni di emergenza, quando invece servirebbe una programmazione costante e preventiva”.

Fontana chiede all’Amministrazione comunale un cronoprogramma chiaro e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori; il rispetto rigoroso delle scadenze per la conclusione degli interventi entro l’estate; un rafforzamento delle attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria e una pianificazione degli interventi straordinari necessari a garantire sicurezza e qualità degli ambienti scolastici.

“Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Agrigento – conclude Fontana -. Garantire strutture sicure, accoglienti e pienamente funzionanti non è solo un dovere amministrativo, ma una responsabilità morale verso le nuove generazioni e l’intera comunità. Continuerò a vigilare e a sollecitare ogni azione utile affinché l’anno scolastico possa iniziare nel migliore dei modi, nel rispetto dei tempi e degli impegni assunti”.

