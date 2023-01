Fondazione Teatro Pirandello: Giulio Cinque è il nuovo componente del Cda

Giulio Cinque, da tempo impegnato in politica, è stato nominato dal presidente della Regione, Renato Schifani, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Teatro Pirandello” di Agrigento. Subentra a Salvatore Nocera Bracco. Lo Statuto della Fondazione prevede che un componente del CdA sia designato, con decreto, dal presidente della Regione. Compiacimento per la nomina di Cinque esprime il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè: “Sono certo che saprà dare importanti contributi per la crescita della Fondazione. A Nocera Bracco va il mio saluto e ringraziamento per il lavoro svolto.”

L’intero Consiglio di Amministrazione, unitamente ai direttori generale ed artistico, si congratula con Giulio Cinque e lo accoglie augurandogli un proficuo lavoro.

Al contempo, ringrazia Salvatore Nocera Bracco “per il prezioso contributo offerto in questi anni, con la certezza di poter comunque contare sul suo apporto per la crescita della Fondazione.”