Folla e commozione ai funerali del giovane Antonio morto nell’incidente stradale

C’era tantissima gente nella chiesa di Sant’Antonio nel rione di San Francesco a Favara per i funerali del tredicenne Antonio Mendolia, morto venerdì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Portella. Il rito funebre è stato celebrato da frate Alfio Lanfranco. Il sacerdote ha pronunciato toccanti parole. In tanti non sono riusciti a trattenere le lacrime. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia Mendolia piegata dal dolore e straziata per la morte prematura del ragazzino. Una tragedia che ha colpito moltissimo l’Amministrazione comunale, presente in prima fila con il sindaco Antonio Palumbo e la moglie, nel giorno in cui a Favara è lutto cittadino.