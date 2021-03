Folla e assembramenti: San Leone chiusa nei weekend

Ora è ufficiale, San Leone sarà a traffico regolamentato nei fine settimana. Da Sabato 6 marzo e fino al 28 del mese, è stato istituito il divieto di accesso – in viale Emporium, altezza incrocio con la via Gela; – in via Bouganville, via della Ruta, via delle Portulache, via delle Fucsie all’altezza incrocio con la via Gela; – in viale dei Giardini, altezza con la via Gela; divieto di sosta, con rimozione forzata: – in viale dei Giardini, dal civico 58 al civico 84, ambo i lati; – in tutta la via Gela, lato mare. I divieti sono validi dalle 15,30 e fino alle 20. FOTO ARCHIVIO

