Fogne in mare. “Adesso arrivano pure dentro il porticciolo turistico”

E’ incredibile che nel 2020 Linosa, piccola e splendida isola delle Pelage, ancora non abbia un depuratore. Da sempre, tutte le fogne dell’isola arrivano direttamente in mare attraverso un canalone, senza alcuna depurazione.

“Ma se tutto ciò non bastasse – dice MareAmico -, ultimamente, una parte di queste acque, arrivano pure dentro il porticciolo turistico, costringendo i pescatori ed i turisti a convivere con questa emergenza sanitaria”.

“Invece di spendere milioni di euro – continua ancora l’associazione ambientalista -, per finanziare progetti di look assolutamente inutili e discutibili, sarebbe molto più proficuo costruire un depuratore, ed evitare di continuare a scaricare in mare le fogne non depurate!