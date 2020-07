Fogli di via per dieci soggetti, ci sono pure autori rapina in banca

Complessivamente 10 soggetti sono stati raggiunti dal provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio della durata di 3 anni, firmati dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, con cui impone l’ordine di rimpatrio nel comune di residenza ed il contestuale divieto di ritorno nel comune, dal quale sono stati allontanati.

I provvedimenti sono stati notificati agli interessati dal personale della Divisione Polizia Anticrimine, guidata dal neo dirigente Daniele De Girolamo, proveniente dalla Questura di Taranto.

Tra i destinatari del Foglio di Via, un 43enne di Santa Elisabetta, cugino di un capo mafia di Santa Elisabetta, e un Palermitano, due dei tre coinvolti nella rapina in banca a Raffadali, in via Porta Agrigento, compiuta nel febbraio scorso, e che fruttò un bottino di circa 50mila euro.

Tre soggetti ,invece, devono rispondere del reato di furto aggravato; due del reato di vendita di merce contraffatta. Infine altri due accusati di pesca subacquea non consentita.