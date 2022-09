Fofò aveva scelto il suo “erede”: sarà Simone Brucceri a vestire i panni del Paladino crociato

Quella figura e quel costume voleva che continuassero ad esistere e, così, ha scelto un “erede”: sarà Simone Brucceri a vestire i panni del Paladino crociato, succedendo ad Alfonso Restivo, conosciuto da tutti come Fonziu Purtusu. Ci teneva Fofò e Simone non ha esitato, non ci ha pensato due volte e ha ricevuto “l’eredità”. La prima uscita ufficiale lo scorso 29 agosto, al Costazzurra di San Leone, durante la cerimonia di premiazione del contest “Fotografa San Calogero”, organizzato da AgrigentoOggi. E ce ne saranno tante altre. Sì perché il Paladino Simone aprirà le sfilate del mandorlo in fiore e sarà allo stadio Esseneto per le partire più importanti dell’Akragas, così come faceva proprio Fonziu Purtusu, deceduto all’età di 85 anni pochi giorni fa. “Ha visto in me un carattere vicino al suo- dice Simone Brucceri- la faccia tosta non quanto la sua perché di Fofò ce n’è solo uno.” Il 38enne è uno di quelli attaccati alle tradizioni, alla città e al suo centro storico e in tanti lo conoscono per la caratteristica “Grattanella” , riportando al duomo e, poi, anche altrove, la storica granita siciliana. Ghiaccio graffiato, limone, un carretto, con indosso un cappello e grembiule, Simone porta avanti le tradizioni. E adesso porterà avanti anche il Paladino crociato.