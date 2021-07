Focolai Covid e zona rossa,Savarino: “Attivate nuovi hub vaccinali”

“La situazione epidemiologica in alcuni Comuni dell’agrigentino desta non poche preoccupazioni, per questo ho rivolto un appello al Commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Mario Zappia, che ringrazio, affinché siano adibiti dei punti vaccinali in quei Comuni in cui si registra un importante aumento dei positivi, da Cammarata sino a Favara”.

Queste le parole della parlamentare in ARS Giusi Savarino, che aggiunge: “Per evitare che la trasmissione del virus si propaghi, è cruciale mettere nelle condizioni i cittadini che ancora non l’hanno fatto di eseguire la vaccinazione con facilità.

Infine, mi auguro che i nuovi parametri nazionali stabiliti dalla cabina di regia nazionale – che affiancano all’incidenza dei contagi il tasso di ospedalizzazione – permettano ai Comuni dichiarati zona rossa di uscirne al più presto possibile, così da consentire la ripartenza economica di un territorio che soffre da ormai troppo tempo per le misure restrittive. Nel frattempo è bene continuare a sensibilizzare la cittadinanza sull’unico scudo che abbiamo per fermare la diffusione delle varianti del virus: il vaccino”, conclude l’onorevole.