Visita a Lampedusa dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, con il capo del Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, prefetto Rosanna Rabuano. Ad accoglierli il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, e le autorità civili e militari e della provincia. Rafforzata la collaborazione interistituzionale per la gestione del delicato tema del fenomeno migratorio. Nelle acque antistanti la “Porta d’Europa” si e’ poi svolta una cerimonia commemorativa, alla presenza delle autorita’ civili, militari e religiose intervenute, con la deposizione in mare di una corona di fiori in memoria di tutte le vittime del mare, a bordo delle motovedette Cp 324 e Cp 327 della Guardia costiera.

